Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles
Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles vendredi 8 mai 2026.
Saint-Germain-les-Belles
Cinéma Chers parents
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film Chers parents à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09
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English : Cinéma Chers parents
L’événement Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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