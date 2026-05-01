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Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles

Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles

Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles vendredi 8 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 87380 Saint-Germain-les-Belles

Département : Haute-Vienne

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5.5 5.5 Tarif de base plein tarif

Saint-Germain-les-Belles

Cinéma Chers parents

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08

Date(s) :
2026-05-08

La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film Chers parents à la salle des fêtes.   .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09 

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English : Cinéma Chers parents

L’événement Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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