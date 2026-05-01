Saint-Germain-les-Belles

Cinéma Chers parents

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film Chers parents à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09

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English : Cinéma Chers parents

L’événement Cinéma Chers parents Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne