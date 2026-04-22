Saint-Germain-les-Belles

Vamos a la playa à St Germain les Belles

Plan d’eau de Montréal Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Vamos a la playa est un rendez-vous rempli de culture, de créativité et de rencontre. C’est l’art et la culture à la plage avec animations avec de grands jeux en bois et jeux traditionnels, les ateliers créatifs du Musée Cécile Sabourdy, la bibliothèque plein air et l’heure du conte de la Maison du Père Castor et la Bibliothèque Simone de Beauvoir de St Germain Les Belles . Une pause gourmande avec les glaces de la Ferme de Puy Jaillant. Une course de bille sur sable. Ouvert à tous. .

Plan d’eau de Montréal Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91 ot.briancesudhautevienne@gmail.com

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English : Vamos a la playa à St Germain les Belles

L’événement Vamos a la playa à St Germain les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne