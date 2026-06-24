Saint-Germain-les-Belles

Journées Européennes du patrimoine Visite de la collégiale à Saint Germain-Les-Belles

1, place de l’église Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées Les secrets d’une église fortifiée à 15 h.

Visites de la Collégiale du 14ème de Saint-Germain-Les-Belles et accès à la Tour (ancien donjon du Château de St Germain) surnommée ancienne prison. Visite de l’intérieur, accès aux fortifications inspirées de celles du Palais des Papes à Avignon. Visite de la salle capitulaire, salle des gardes, chemin de ronde, clocher, avec sa grosse cloche du 18ème siècle et sa charpente remarquable et vue panoramique sur les vieux quartiers de St Germain les Belles. Au cours de cette visite commentée rappel historique concernant les grands personnages qui ont marqué l’Histoire de notre village, les Papes d’Avignon, Clément VI et Grégoire XI, le roi Henri IV et Pie VII et Napoléon. .

1, place de l’église Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65

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English : Journées Européennes du patrimoine Visite de la collégiale à Saint Germain-Les-Belles

L’événement Journées Européennes du patrimoine Visite de la collégiale à Saint Germain-Les-Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne