Informations pratiques

Saint-Germain-les-Belles

Atelier Créons un abat-jour

3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 09:30:00

fin : 2026-08-05 12:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Atelier Créons un abat-jour avec Ludyvine de Limouzi Fabrik. 4 pers adultes 75 € /pers. Repartez avec votre création. Atelier pour 4 personnes adultes.

Inscription obligatoire par téléphone. .

3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65

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English : Atelier Créons un abat-jour

L’événement Atelier Créons un abat-jour Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Briance Sud Haute-Vienne