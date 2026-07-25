Atelier Créons un abat-jour Saint-Germain-les-Belles
mercredi 5 août 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Atelier Créons un abat-jour
3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 09:30:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Atelier Créons un abat-jour avec Ludyvine de Limouzi Fabrik. 4 pers adultes 75 € /pers. Repartez avec votre création. Atelier pour 4 personnes adultes.
Inscription obligatoire par téléphone. .
3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65
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English : Atelier Créons un abat-jour
L’événement Atelier Créons un abat-jour Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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