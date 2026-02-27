Fête du village Saint-Germain-les-Belles
Fête du village Saint-Germain-les-Belles vendredi 11 septembre 2026.
Fête du village
le bourg Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-11
La fête du village se déroule sur tout le weekend avec diverses animations. .
le bourg Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 98 63 12
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête du village
L’événement Fête du village Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Briance Sud Haute-Vienne