Concert Coco Macé à Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles
jeudi 30 juillet 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Concert Coco Macé à Saint-Germain-les-Belles
97 impasse de piautreix Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30 23:30:00
Date(s) :
2026-07-30
Festival Les Concerts à la Maison 7. MCoco Macé chante des chansons à la française accompagné de son banjo et de productions synthwave et lo-fi. Il y glisse des mots pour celles et ceux qu’il aime en espérant que d’autres pourront trouver leur ligne, ou reconnaître leur enfant. On y invite le romantisme et la fantaisie à habiter le présent, à conjurer le sort que nous réserve la post-modernité une réalité dure comme le béton, les canons et la data.
Coco Macé s’inspire des oeuvres d’Anne Sylvestre, Sufjan Stevens, Flavien Berger ou Múm. Il entretient les ponts qui le relient à son enfance les années 90 dans la nature profonde du Nord-Cantal. Il plante des haies, dessine des montagnes et raconte la vie des branches, des pierres et des êtres devant lesquelles nous passons chaque jour. .
97 impasse de piautreix Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Concert Coco Macé à Saint-Germain-les-Belles
L’événement Concert Coco Macé à Saint-Germain-les-Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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