Informations pratiques

Saint-Germain-les-Belles

Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles

le bourg Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 20:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’Association Balades et Découverte vous donne rendez-vous pour une balade d’environ 7 km. Rendez-vous pour le départ au pied de l’église de Saint-Germain-les-Belles. En partenariat Avec l’Amicale des donneurs de sang .

le bourg Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 81 77

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English : Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles

L’événement Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne