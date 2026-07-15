Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles
le bourg Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
L’Association Balades et Découverte vous donne rendez-vous pour une balade d’environ 7 km. Rendez-vous pour le départ au pied de l’église de Saint-Germain-les-Belles. En partenariat Avec l’Amicale des donneurs de sang .
le bourg Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 81 77
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English : Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles
L’événement Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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