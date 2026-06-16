Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles
Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles samedi 18 juillet 2026.
Saint-Germain-les-Belles
Bal des pompiers
Stade de Bagatelle Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Préparez-vous pour une soirée inoubliable placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la fête !
Au programme ambiance festive, restauration, buvette, animations, piste de danse et de quoi s’amuser jusqu’au bout de la nuit.
Repas Paella sur réservation avant le 4 Juillet. .
Stade de Bagatelle Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 63 44 97
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English : Bal des pompiers
L’événement Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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