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Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles

Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles

Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Stade de Bagatelle

Ville : 87380 Saint-Germain-les-Belles

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Germain-les-Belles

Bal des pompiers

Stade de Bagatelle Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Préparez-vous pour une soirée inoubliable placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la fête !
Au programme ambiance festive, restauration, buvette, animations, piste de danse et de quoi s’amuser jusqu’au bout de la nuit.
Repas Paella sur réservation avant le 4 Juillet.   .

Stade de Bagatelle Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 63 44 97 

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English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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