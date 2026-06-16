Saint-Germain-les-Belles

Bal des pompiers

Stade de Bagatelle Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Préparez-vous pour une soirée inoubliable placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la fête !

Au programme ambiance festive, restauration, buvette, animations, piste de danse et de quoi s’amuser jusqu’au bout de la nuit.

Repas Paella sur réservation avant le 4 Juillet. .

Stade de Bagatelle Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 63 44 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers

L’événement Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Briance Sud Haute-Vienne