AGENDA · Saint-Germain-les-Belles
Cinéma Les Gendarmes Saint-Germain-les-Belles
mardi 20 octobre 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Cinéma Les Gendarmes
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 20:30:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film Les gendarmes
à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09
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English :
L’événement Cinéma Les Gendarmes Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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