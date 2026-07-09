AGENDA · Saint-Germain-les-Belles
Cinéma L’Odyssée Saint-Germain-les-Belles
samedi 3 octobre 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Cinéma L’Odyssée
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film L’Odyssée
à la salle des fêtes. .
Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma L’Odyssée
L’événement Cinéma L’Odyssée Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne
À voir aussi à Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne)
- Vamos a la playa à St Germain les Belles Saint-Germain-les-Belles 15 juillet 2026
- Balade semi-nocturne avec ‘Balade et découverte’ de St Germain Les Belles Saint-Germain-les-Belles 17 juillet 2026
- Bal des pompiers Saint-Germain-les-Belles 18 juillet 2026
- Jubilaté en concert place de l’église Saint-Germain-les-Belles 21 juillet 2026
- Cinéma La Bataille de Gaulle partie 1 L’Âge de Fer Saint-Germain-les-Belles 28 juillet 2026