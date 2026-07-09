Informations pratiques

Saint-Germain-les-Belles

Cinéma L’Odyssée

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La municipalité et Ciné Plus Limousin vous propose le film L’Odyssée

à la salle des fêtes. .

Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 80 09

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English : Cinéma L’Odyssée

L’événement Cinéma L’Odyssée Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Briance Sud Haute-Vienne