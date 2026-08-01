Atelier carterie Saint-Germain-les-Belles
mercredi 19 août 2026 · Saint-Germain-les-Belles
Informations pratiques
Saint-Germain-les-Belles
Atelier carterie
3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00
Date(s) :
2026-08-19
Atelier carterie. Créez votre carte personnalisée. Boutique éphémère à L’office de tourisme de ST Germain Les Belles.
8 personnes maxi à partir de 11 ans, Repartez avec votre carte
Inscription obligatoire par téléphone. .
3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65
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English : Atelier carterie
L’événement Atelier carterie Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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