Informations pratiques

Saint-Germain-les-Belles

Atelier carterie

3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :

2026-08-19

Atelier carterie. Créez votre carte personnalisée. Boutique éphémère à L’office de tourisme de ST Germain Les Belles.

8 personnes maxi à partir de 11 ans, Repartez avec votre carte

Inscription obligatoire par téléphone. .

3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65

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English : Atelier carterie

L’événement Atelier carterie Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne