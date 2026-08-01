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Atelier carterie Saint-Germain-les-Belles

mercredi 19 août 2026 · Saint-Germain-les-Belles

Atelier carterie Saint-Germain-les-Belles

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
3, avenue du Remblai
Ville
87380 Saint-Germain-les-Belles
Département
Haute-Vienne
Tarif
8 8 8 Tarif de base plein tarif

Saint-Germain-les-Belles

Atelier carterie

3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19 12:00:00

Date(s) :
2026-08-19

Atelier carterie. Créez votre carte personnalisée. Boutique éphémère à L’office de tourisme de ST Germain Les Belles.
8 personnes maxi à partir de 11 ans, Repartez avec votre carte
Inscription obligatoire par téléphone.   .

3, avenue du Remblai Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 71 88 65 

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English : Atelier carterie

L’événement Atelier carterie Saint-Germain-les-Belles a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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