Mutzig

Cinéma -Compostelle

39 rue du Château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-29 20:00:00

fin : 2026-05-02 22:00:00

Date(s) :

2026-04-29 2026-05-02

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie.

La séance du 29 avril à 16h et celle de 20h seront suivies d’un débat avec Serge Boyer, pèlerin originaire de Haguenau et Patricia Mappus, auteur de deux ouvrages Les mots et les maux du chemin , Les murmures du chemin qui seront disponibles à la vente. .

39 rue du Château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 90 40 97 20

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English :

L’événement Cinéma -Compostelle Mutzig a été mis à jour le 2026-04-25 par Espace Rohan de Mutzig