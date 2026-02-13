Comédie Drôle de gare Mutzig

Comédie Drôle de gare

39 rue du château Mutzig Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00

fin : 2026-04-30 21:30:00

Date(s) :

2026-04-30

Embarquez pour une comédie première classe hilarante et absurde ! Un miroir déjanté de nos gares signé Laurent Arnoult.

Qui n’a jamais mis les pieds dans un hall de gare ?

Qui n’a jamais entendu la douce voix de cette dame annonc¸ant un train… ou un proble`me technique ?

Qui n’a jamais croise´ un touriste ou un couple cherchant sa voie… ou son titre de transport ?

Qui n’est jamais alle´ dans les toilettes d’une gare avant de prendre son train ? D’ailleurs le train… arrivera-t-il ???

Tanto^t surprenante, tanto^t ridicule, tanto^t e´mouvante, avec des situations ou chacun se reconnaitra, cette come´die premie`re classe hilarante et parfois absurde ne vous laissera pas indiffe´rent(e) !

Texte Laurent Arnoult

Collaboration Artistique Arnaud Cosson

Distribution Eva Peyriéras (ou) Lydie Misiek, Isabelle Rocher, Ingrid Guervenou, Charles Perut, Laurent Arnoult

Spectacle tout public (a` partir de 8 ans) .

39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est rictusprod@gmail.com

English :

Embark on a hilarious and absurd first-class comedy! Laurent Arnoult holds up a crazy mirror to our train stations.

