Comédie Drôle de gare Mutzig

Comédie Drôle de gare
39 rue du château Mutzig Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30 20:00:00
fin : 2026-04-30 21:30:00
Date(s) :
2026-04-30
Embarquez pour une comédie première classe hilarante et absurde ! Un miroir déjanté de nos gares signé Laurent Arnoult.
Qui n’a jamais mis les pieds dans un hall de gare ?
Qui n’a jamais entendu la douce voix de cette dame annonc¸ant un train… ou un proble`me technique ?
Qui n’a jamais croise´ un touriste ou un couple cherchant sa voie… ou son titre de transport ?
Qui n’est jamais alle´ dans les toilettes d’une gare avant de prendre son train ? D’ailleurs le train… arrivera-t-il ???
Tanto^t surprenante, tanto^t ridicule, tanto^t e´mouvante, avec des situations ou chacun se reconnaitra, cette come´die premie`re classe hilarante et parfois absurde ne vous laissera pas indiffe´rent(e) !
Texte Laurent Arnoult
Collaboration Artistique Arnaud Cosson
Distribution Eva Peyriéras (ou) Lydie Misiek, Isabelle Rocher, Ingrid Guervenou, Charles Perut, Laurent Arnoult
Spectacle tout public (a` partir de 8 ans) .
39 rue du château Mutzig 67190 Bas-Rhin Grand Est rictusprod@gmail.com
English :
Embark on a hilarious and absurd first-class comedy! Laurent Arnoult holds up a crazy mirror to our train stations.
