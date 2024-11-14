Randonnée Sentier botanique du Dreispitz Mutzig Bas-Rhin

Randonnée Sentier botanique du Dreispitz Place de la Gare 67190 Mutzig Bas-Rhin Grand Est

Durée : 150 Distance : 6250.0 Tarif :

Promenade sur la colline de Hermolsheim avec de nombreux points de vue sur la ville de Mutzig, le massif vosgien et la plaine d’Alsace. 3 types de milieux naturels sont à découvrir sur le parcours fortement marqués par l’activité des hommes

English :

Stroll on the Hermolsheim hill with many viewpoints over the town of Mutzig, the Vosges mountains and the plain of Alsace. 3 types of natural environments are to be discovered on the route strongly marked by human activity

Deutsch :

Wanderung auf dem Hügel von Hermolsheim mit zahlreichen Aussichtspunkten auf die Stadt Mutzig, das Vogesenmassiv und die elsässische Ebene. 3 Arten von natürlichen Lebensräumen sind auf der Strecke zu entdecken, die stark von der Tätigkeit der Menschen geprägt sind

Italiano :

Una passeggiata sulla collina di Hermolsheim con numerosi punti di osservazione sulla città di Mutzig, sulle montagne dei Vosgi e sulla pianura alsaziana. lungo il percorso si possono scoprire 3 tipi di ambienti naturali, tutti fortemente segnati dall’attività umana

Español :

Un paseo por la colina de Hermolsheim con numerosos miradores sobre la ciudad de Mutzig, los montes Vosgos y la llanura alsaciana. se pueden descubrir 3 tipos de entornos naturales a lo largo del camino, todos ellos fuertemente marcados por la actividad humana

