Défi j’y vais – Bruche Mossig, Territoire du PETR Bruche Mossig, Mutzig

Défi j’y vais – Bruche Mossig 1 – 31 mai Territoire du PETR Bruche Mossig Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:00+02:00

Challenge de la mobilité durable en Grand Est : nous vous invitions à vous rendre au travail ou à l’école par des modes de déplacement durables : à pieds, à vélo, en train/bus, en covoiturage etc… !

Sur le territoire local des Communautés de communes de la Région de Molsheim Mutzig, de la Vallée de la Bruche et Mossig et Vignoble, le défi est organisé par le PETR Bruche Mossig : contact@petrbruchemossig.fr. Pour participer, vous devez être sur ce territoire ou un des nombreux autres du Grand Est (consultables ici : https://defi-jyvais.fr/le-defi/les-territoires-du-defi/)

Dès début avril, inscrivez votre entreprise / association / administration / école pour permettre à vos salariés ou élèves de prendre part au challenge. Si votre structure est inscrite, créez votre compte personnel pour la rejoindre et vous mesurer à vos collègues et camarades.

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Challenge de la mobilité durable en Grand Est : nous vous invitions à vous rendre au travail ou à l’école par des modes de déplacement durables : à pieds, à vélo, en train/bus, en covoiturage etc… !

Initiatives Durables – Défi j’y vais