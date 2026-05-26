Cinéma Compostelle Le Bourg Teillet-Argenty
Cinéma Compostelle Le Bourg Teillet-Argenty mardi 2 juin 2026.
Teillet-Argenty
Cinéma Compostelle
Le Bourg La Grange Teillet-Argenty Allier
Tarif : 5 – 5 – EUR
+16 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-06-02
Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre.
.
Le Bourg La Grange Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre.
L’événement Cinéma Compostelle Teillet-Argenty a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme