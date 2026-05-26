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Cinéma Compostelle Le Bourg Teillet-Argenty

Cinéma Compostelle Le Bourg Teillet-Argenty mardi 2 juin 2026.

Lieu : Le Bourg

Adresse : La Grange

Ville : 03410 Teillet-Argenty

Département : Allier

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 5 5 +16 ans

Teillet-Argenty

Cinéma Compostelle

Le Bourg La Grange Teillet-Argenty Allier

Tarif : 5 – 5 – EUR

+16 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 20:30:00
fin : 2026-06-02

Date(s) :
2026-06-02

Film de Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre.
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Le Bourg La Grange Teillet-Argenty 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98  udaar03@wanadoo.fr

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English :

Film by Yann Samuell with Alexandra Lamy, Julien Le Berre.

L’événement Cinéma Compostelle Teillet-Argenty a été mis à jour le 2026-05-26 par Montluçon Tourisme

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