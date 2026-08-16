Cinéma De la Comédie-Française Espace Animation Les Houches
mercredi 9 septembre 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Cinéma De la Comédie-Française
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 20:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
De la Comédie-Française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison France | 2026 Durée 1h15
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
%AB From the Com%E9die-Fran%E7aise %BB by Martin Darondeau and Bertrand Usclat, starring Pauline Cl%E9ment, Laurent Stocker, and Julien Frison France | 2026 Runtime: 1h15
L’événement Cinéma De la Comédie-Française Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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