Cinéma De la Comédie-Française Espace Animation Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Cinéma De la Comédie-Française

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 20:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

De la Comédie-Française de Martin Darondeau, Bertrand Usclat avec Pauline Clément, Laurent Stocker, Julien Frison France | 2026 Durée 1h15

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

%AB From the Com%E9die-Fran%E7aise %BB by Martin Darondeau and Bertrand Usclat, starring Pauline Cl%E9ment, Laurent Stocker, and Julien Frison France | 2026 Runtime: 1h15

L’événement Cinéma De la Comédie-Française Les Houches a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc