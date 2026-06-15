Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz pl de l’Eglise Les Houches
Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz pl de l’Eglise Les Houches dimanche 16 août 2026.
Les Houches
Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz
pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Voyage musical tout public autour d’œuvres sacrées et célèbres de Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvorák, Mozart, Fauré…
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pl de l’Eglise Eglise Saint-Jean-Baptiste Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62
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English :
A musical journey for all ages featuring famous sacred works by Schubert, Bach, Debussy, Vivaldi, Dvořák, Mozart, and Fauré
L’événement Concert de flûtes virtuoses Guy Angelloz Les Houches a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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