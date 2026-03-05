Atelier Potager de papier Musée Montagnard Les Houches

Atelier Potager de papier

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

2026-08-06

Tartifles, choux raves, reines des glaces… Ça pousse à la montagne ! Utilise le papier pour composer ton potager miniature.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

Tartifles, kohlrabi, ice queens? It all grows in the mountains! Use paper to create your own miniature vegetable garden.

