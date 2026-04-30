Bellevue sur le fil Téléphérique de Bellevue Les Houches
Bellevue sur le fil Téléphérique de Bellevue Les Houches mercredi 12 août 2026.
Les Houches
Bellevue sur le fil
Téléphérique de Bellevue 61 pl de la Fruitière Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 09:30:00
fin : 2026-08-12 11:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Face à la gare inférieure de ce téléphérique, évocation par le guide du patrimoine de l’histoire de la mécanisation de la montagne au pays du Mont Blanc. Cette remontée mécanique emblématique de la station fête ses 90 ans cette année.
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Téléphérique de Bellevue 61 pl de la Fruitière Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 10 54 45 borrel.yves@wanadoo.fr
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English : Bellevue on the edge
Opposite the bottom station of this aerial tramway, a heritage guide talks about the history of mountain mechanization in the Mont Blanc region. This emblematic lift celebrates its 90th anniversary this year.
L’événement Bellevue sur le fil Les Houches a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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