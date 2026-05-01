Bal folk Espace Animation Les Houches
Bal folk Espace Animation Les Houches samedi 30 mai 2026.
Les Houches
Bal folk
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 20:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Pour clôturer le stage de musiques traditionnelles organisé par l’EMDI , les élèves et les professeurs de l’ensemble BALABULLE vous proposent de venir écouter et danser sur leurs musiques
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 09
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English :
To close the traditional music workshop organized by EMDI, the students and teachers of the BALABULLE ensemble invite you to listen and dance to their music
L’événement Bal folk Les Houches a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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