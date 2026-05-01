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Bal folk Espace Animation Les Houches

Bal folk Espace Animation Les Houches samedi 30 mai 2026.

Lieu : Espace Animation

Adresse : 27 pl de la Mairie

Ville : 74310 Les Houches

Département : Haute-Savoie

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Les Houches

Bal folk

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:00:00
fin : 2026-05-30 20:30:00

Date(s) :
2026-05-30

Pour clôturer le stage de musiques traditionnelles organisé par l’EMDI , les élèves et les professeurs de l’ensemble BALABULLE vous proposent de venir écouter et danser sur leurs musiques
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 74 09 

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English :

To close the traditional music workshop organized by EMDI, the students and teachers of the BALABULLE ensemble invite you to listen and dance to their music

L’événement Bal folk Les Houches a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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