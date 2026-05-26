EXPOSITION DE PEINTURE DE MONTAGNE Chamonix Art School Les Houches

Les Houches

EXPOSITION DE PEINTURE DE MONTAGNE

Chamonix Art School 102 route des Trabets Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 16:00:00

fin : 2026-11-05 19:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Exposition dans l’atelier de mes tableaux de montagne Paysages, alpinisme, ski ….

Et aussi série de dessins, d’aquarelles et de reproductions.

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Chamonix Art School 102 route des Trabets Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 02 17 61 catkartal@hotmail.fr

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English :

An exhibition of my mountain paintings Landscapes, alpinism, ski …. And also some drawings, watercolors and prints.

L’événement EXPOSITION DE PEINTURE DE MONTAGNE Les Houches a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc