EXPOSITION DE PEINTURE DE MONTAGNE Chamonix Art School Les Houches
EXPOSITION DE PEINTURE DE MONTAGNE Chamonix Art School Les Houches mercredi 10 juin 2026.
Les Houches
EXPOSITION DE PEINTURE DE MONTAGNE
Chamonix Art School 102 route des Trabets Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 16:00:00
fin : 2026-11-05 19:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Exposition dans l’atelier de mes tableaux de montagne Paysages, alpinisme, ski ….
Et aussi série de dessins, d’aquarelles et de reproductions.
.
Chamonix Art School 102 route des Trabets Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 02 17 61 catkartal@hotmail.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An exhibition of my mountain paintings Landscapes, alpinism, ski …. And also some drawings, watercolors and prints.
L’événement EXPOSITION DE PEINTURE DE MONTAGNE Les Houches a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Les Houches (Haute-Savoie)
- Bal folk Espace Animation Les Houches 30 mai 2026
- Fête des Associations Spéciale Mamans Lac des Chavants Les Houches 31 mai 2026
- Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit Espace Animation Les Houches 3 juin 2026
- Cinéma Une fille en or Espace Animation Les Houches 3 juin 2026
- Cinéma Juste une illusion Espace Animation Les Houches 7 juin 2026