Cinéma Une fille en or Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma Une fille en or

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Une fille en or de Jean-Luc Gaget avec Pauline Clément, Arthur Dupont, Émilie Caen France 2026 Durée 1h26

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Une fille en or by Jean-Luc Gaget with Pauline Clément, Arthur Dupont, Émilie Caen France 2026 Running time 1h26

L’événement Cinéma Une fille en or Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc