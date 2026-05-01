Fête des Associations Spéciale Mamans Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Fête des Associations Spéciale Mamans

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

La commune des Houches fête ses associations et les mamans ! Rendez-vous au lac des Chavants, pour une découverte d’activités associatives, un marché aux fleurs, un vide-greniers organisé par l’APE, des concerts et pleins de belles choses !

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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

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English :

Les Houches celebrates its associations and mothers! Rendezvous at Lac des Chavants, for a discovery of associative activities, a flower market, a garage sale organized by the APE, concerts and lots of other great stuff!

L’événement Fête des Associations Spéciale Mamans Les Houches a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc