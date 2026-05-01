Fête des Associations Spéciale Mamans Lac des Chavants Les Houches
Fête des Associations Spéciale Mamans Lac des Chavants Les Houches dimanche 31 mai 2026.
Les Houches
Fête des Associations Spéciale Mamans
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
La commune des Houches fête ses associations et les mamans ! Rendez-vous au lac des Chavants, pour une découverte d’activités associatives, un marché aux fleurs, un vide-greniers organisé par l’APE, des concerts et pleins de belles choses !
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com
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English :
Les Houches celebrates its associations and mothers! Rendezvous at Lac des Chavants, for a discovery of associative activities, a flower market, a garage sale organized by the APE, concerts and lots of other great stuff!
L’événement Fête des Associations Spéciale Mamans Les Houches a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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