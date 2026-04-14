Projection : Alcide Boucher, photographe aux Houches, Musée montagnard, Les Houches

Projection : Alcide Boucher, photographe aux Houches Samedi 23 mai, 19h15, 20h15, 21h15 Musée montagnard Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite des places disponibles, dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:15:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le musée et l’association Dans l’temps vous proposent de découvrir une nouvelle acquisition exceptionnelle de photographies d’Alcide Boucher, avec un focus sur les Houches. Rassemblé par un collectionneur, ce don provient probablement du fonds personnel du photographe.

Musée montagnard 2 place de l’église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 37 https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/demarches/culture-et-patrimoine/musee-montagnard-des-houches/ http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Montagnard-des-Houches/104929539582612?ref=hl Dans une maison du XVIIIe, la reconstitution de l’habitat traditionnel redonne vie au patrimoine rural de cette région alpine. Des panneaux alliant iconographie et textes évoquent l’histoire de la vallée. Des expositions temporaires sont régulièrement installées.

Le musée et l’association Dans l’temps vous proposent de découvrir une nouvelle acquisition exceptionnelle de photographies d’Alcide Boucher, avec un focus sur les Houches. Rassemblé par un ce don du…

©coll. Musée Montagnard, fonds Clovis Petit-Jean-Genaz