Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit Espace Animation Les Houches
Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit Espace Animation Les Houches mercredi 3 juin 2026.
Les Houches
Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 17:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Peppa au cinéma La famille s’agrandit de Mark BAKER, Neville ASTLEY GB 2026 Durée 0h49 Courts-métrages d’animation
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr
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English :
Peppa au cinéma La famille s?agrandit by Mark BAKER, Neville ASTLEY GB 2026 Runtime 0h49 Animated shorts
L’événement Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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