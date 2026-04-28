Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit Espace Animation Les Houches

Les Houches

Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 3.5 – 3.5 – 3.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 17:30:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Peppa au cinéma La famille s’agrandit de Mark BAKER, Neville ASTLEY GB 2026 Durée 0h49 Courts-métrages d’animation

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@cinegrandsoir.fr

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English :

Peppa au cinéma La famille s?agrandit by Mark BAKER, Neville ASTLEY GB 2026 Runtime 0h49 Animated shorts

L’événement Cinéma enfants Peppa au cinéma La famille s’agrandit Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc