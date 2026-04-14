Visite libre du musée Montagnard, Musée montagnard, Les Houches

Visite libre du musée Montagnard Samedi 23 mai, 19h00 Musée montagnard Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite de la capacité d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le musée Montagnard est installé depuis 1977 dans l’une des plus anciennes maisons des Houches.

À travers des salles thématiques et trois pièces reconstituées de l’habitat traditionnel, il présente une importante collection d’objets utilisés autrefois dans la vallée de Chamonix pour les tâches agropastorales et pour la vie quotidienne.

Jeux en autonomie :

Chasse aux objets, dès 3 ans

Panique au musée (jeu d’enquête), dès 6 ans

Musée montagnard 2 place de l’église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 37 https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/demarches/culture-et-patrimoine/musee-montagnard-des-houches/ http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Montagnard-des-Houches/104929539582612?ref=hl Dans une maison du XVIIIe, la reconstitution de l’habitat traditionnel redonne vie au patrimoine rural de cette région alpine. Des panneaux alliant iconographie et textes évoquent l’histoire de la vallée. Des expositions temporaires sont régulièrement installées.

Le musée Montagnard est installé depuis 1977 dans l’une des plus anciennes maisons des Houches.

© musée Montagnard