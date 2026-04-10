Nuit Européenne des Musées au musée Montagnard Musée Montagnard Les Houches

Les Houches

Nuit Européenne des Musées au musée Montagnard

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Exposition temporaire Téléphérique et compagnie . Visite libre et gratuite du musée et de l’exposition de 19h à 22h.

Projections de photos récemment acquises et jeu d’enquête en autonomie.

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Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37 musee-montagnard@ccvcmb.fr

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English : European Night of the Museums at the Musée Montagnard

Temporary exhibition Téléphérique et compagnie . Free admission to the museum and exhibition from 7pm to 10pm.

Projections of recently acquired photos and self-guided investigation game.

L’événement Nuit Européenne des Musées au musée Montagnard Les Houches a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc