Nuit Européenne des Musées au musée Montagnard Musée Montagnard Les Houches
Nuit Européenne des Musées au musée Montagnard Musée Montagnard Les Houches samedi 23 mai 2026.
Les Houches
Nuit Européenne des Musées au musée Montagnard
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Exposition temporaire Téléphérique et compagnie . Visite libre et gratuite du musée et de l’exposition de 19h à 22h.
Projections de photos récemment acquises et jeu d’enquête en autonomie.
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Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 37 musee-montagnard@ccvcmb.fr
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English : European Night of the Museums at the Musée Montagnard
Temporary exhibition Téléphérique et compagnie . Free admission to the museum and exhibition from 7pm to 10pm.
Projections of recently acquired photos and self-guided investigation game.
L’événement Nuit Européenne des Musées au musée Montagnard Les Houches a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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