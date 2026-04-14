Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches, Musée montagnard, Les Houches

Téléphérique et compagnie, les remontées mécaniques aux Houches Samedi 23 mai, 19h00 Musée montagnard Haute-Savoie

Entrée libre dans la limite de la capacité d’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Présentation de l’exposition :

Au début du 20e siècle, l’accès à la montagne s’ouvre au plus grand nombre. Les espaces autrefois destinés uniquement aux activités pastorales deviennent le terrain de jeu des amateurs de montagne. À une saison d’abord estivale s’ajoute une fréquentation hivernale lors de l’Entre-deux-guerres avec le développement des sports de glisse. Ainsi apparaissent les premières remontées mécaniques. Aux Houches, le téléphérique de Bellevue est construit dès 1936, suivi par d’autres installations sur la commune. Remontez le fil de leur histoire dans l’exposition temporaire à travers des photographies, des documents et des témoignages.

Musée montagnard 2 place de l’église, 74310 Les Houches, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes, France Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 54 78 37 https://www.cc-valleedechamonixmontblanc.fr/demarches/culture-et-patrimoine/musee-montagnard-des-houches/ http://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-Montagnard-des-Houches/104929539582612?ref=hl Dans une maison du XVIIIe, la reconstitution de l’habitat traditionnel redonne vie au patrimoine rural de cette région alpine. Des panneaux alliant iconographie et textes évoquent l’histoire de la vallée. Des expositions temporaires sont régulièrement installées.

Présentation de l’exposition :

©Musée Montagnard, Eric Avrillier-Grange