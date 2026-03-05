Atelier cyanotype Musée Montagnard Les Houches
Atelier cyanotype Musée Montagnard Les Houches mardi 11 août 2026.
Atelier cyanotype
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 14:00:00
fin : 2026-08-11 17:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Initiez-vous au cyanotype, un des premiers procédés de tirage photo, pour créer votre propre paysage d’alpage.
.
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Learn how to use cyanotype, one of the first photo printing processes, to create your own alpine landscape.
L’événement Atelier cyanotype Les Houches a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc