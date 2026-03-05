Atelier cyanotype Musée Montagnard Les Houches

Atelier cyanotype

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-08-11 14:00:00

fin : 2026-08-11 17:00:00

2026-08-11

Initiez-vous au cyanotype, un des premiers procédés de tirage photo, pour créer votre propre paysage d’alpage.

Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr

English :

Learn how to use cyanotype, one of the first photo printing processes, to create your own alpine landscape.

