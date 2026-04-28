Spectacle en famille Boulevard Boulégant Lac des Chavants Les Houches
Spectacle en famille Boulevard Boulégant Lac des Chavants Les Houches mardi 11 août 2026.
Les Houches
Spectacle en famille Boulevard Boulégant
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Boulevard Boulégant par la Compagnie Colporteurs de rêves Interactif et festif, à partager en famille, à partir de 4 ans Durée 45-50 minutes.
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com
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English :
Boulevard Boulégant by Compagnie Colporteurs de rêves Interactive and festive, for the whole family, ages 4 and up Running time: 45-50 minutes.
L’événement Spectacle en famille Boulevard Boulégant Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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