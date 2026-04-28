Spectacle en famille Boulevard Boulégant Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Spectacle en famille Boulevard Boulégant

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 18:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Boulevard Boulégant par la Compagnie Colporteurs de rêves Interactif et festif, à partager en famille, à partir de 4 ans Durée 45-50 minutes.

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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com

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English :

Boulevard Boulégant by Compagnie Colporteurs de rêves Interactive and festive, for the whole family, ages 4 and up Running time: 45-50 minutes.

L’événement Spectacle en famille Boulevard Boulégant Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc