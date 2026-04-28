Spectacle en famille Le bar à histoires Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Spectacle en famille Le bar à histoires

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

La bar à histoires Dans ce Bar à Histoires, on ne sert ni chocolat chaud ni limonade ici, on sert des récits | Durée 45 min

.

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La bar à histoires In this story bar, neither hot chocolate nor lemonade is served: here, stories are served | Duration: 45 min

L’événement Spectacle en famille Le bar à histoires Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc