L’ingénieur et le mont Blanc ou l’utopie de composer avec la pente Espace Animation Les Houches
L’ingénieur et le mont Blanc ou l’utopie de composer avec la pente Espace Animation Les Houches jeudi 30 juillet 2026.
Les Houches
L’ingénieur et le mont Blanc ou l’utopie de composer avec la pente
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Dans le cadre du projet européen DAHU (2023-2026), à travers différents sites inventoriés, le Service Archéologie et Patrimoine Bâti du Département de la Haute-Savoie expose les réponses apportées par l’ingénieur face aux contraintes de la pente.
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 40 10 54 45 borrel.yves@wanadoo.fr
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English : The engineer and Mont Blanc, or the utopia of coping with the slope
As part of the European DAHU project (2023-2026), the Department of Haute-Savoie’s Archaeology and Built Heritage Department is using various inventoried sites to present the engineer’s responses to the constraints of the slope.
L’événement L’ingénieur et le mont Blanc ou l’utopie de composer avec la pente Les Houches a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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