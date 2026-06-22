60ème anniversaire des Amis des Houches Espace Animation Les Houches
lundi 27 juillet 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
60ème anniversaire des Amis des Houches
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 17:30:00
fin : 2026-07-27 21:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Pour son 60ème anniversaire, l’Association LES AMIS DES HOUCHES vous propose une soirée ouverte à Tous sur le thème Les Houches et SES AMIS depuis 1966 . Vidéos, témoignages, présentation de son histoire en lien avec le Village jusqu’à aujourd’hui.
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 82 71 33 amisdeshouches74@gmal.fr
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English :
To celebrate its 60th anniversary, the LES AMIS DES HOUCHES Association invites you to an evening open to all on the theme Les Houches and ITS FRIENDS since 1966. The event will feature videos, personal stories, and a presentation on the association’s history in relation to the village up to the present day.
L’événement 60ème anniversaire des Amis des Houches Les Houches a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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