Atelier Le rucher volant Musée Montagnard Les Houches jeudi 30 juillet 2026.
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches Haute-Savoie
Tarif : 4 – 4 – 5 EUR
Droit d’entrée au musée
Début : 2026-07-30 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
2026-07-30
De la fleur au nougat histoire du miel du Mont-Blanc et fabrication d’un mini-mobile
Musée Montagnard 2 rue de l’Eglise Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 04 14 26 musee-montagnard@ccvcmb.fr
English :
From flower to nougat: the history of Mont Blanc honey and the making of a mini-mobile
