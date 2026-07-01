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AGENDA · Les Houches

Initiation Zumba en plein air Les Houches

jeudi 30 juillet 2026 · Les Houches

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place du village
Ville
74310 Les Houches
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Houches

Initiation Zumba en plein air

Place du village Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Venez découvrir la Zumba avec une prof surmotivée !
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Place du village Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   altimove74@gmail.com

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English :

Come discover Zumba with a super-enthusiastic instructor!

L’événement Initiation Zumba en plein air Les Houches a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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