Soirée films/conférence au profit de la caisse de secours du Fonds National Solidarité Montagne (FNSM) Espace Animation Les Houches
vendredi 31 juillet 2026 · Espace Animation · Les Houches
Informations pratiques
Les Houches
Soirée films/conférence au profit de la caisse de secours du Fonds National Solidarité Montagne (FNSM)
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00
Date(s) :
2026-07-31
19h ouverture de la buvette et petite restauration, vente de livres + t-shirts
20h films avec conférence débat. Soirée au profit du FNSM association qui vient en soutien aux professionnels de la montagne accidentés et à leurs familles.
.
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@fondsdesolidarite.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
7:00 p.m.: Refreshment stand and light snacks open; books and T-shirts for sale
8:00 p.m.: Films followed by a talk and discussion. An evening to benefit the FNSM: an organization that supports injured mountain professionals and their families.
L’événement Soirée films/conférence au profit de la caisse de secours du Fonds National Solidarité Montagne (FNSM) Les Houches a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
À voir aussi à Les Houches (Haute-Savoie)
- Bellevue sur le fil Téléphérique de Bellevue Les Houches 15 juillet 2026
- Jeu de piste Le lac des Chavants Les Houches 16 juillet 2026
- Atelier Le rucher volant Musée Montagnard Les Houches 16 juillet 2026
- Initiation Zumba en plein air Les Houches 16 juillet 2026
- Découvrir et se divertir Histoire du tourisme en Savoie (XVIIIe-XXe siècles) Espace Animation Les Houches 16 juillet 2026