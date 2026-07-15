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AGENDA · Les Houches

Soirée films/conférence au profit de la caisse de secours du Fonds National Solidarité Montagne (FNSM) Espace Animation Les Houches

vendredi 31 juillet 2026 · Espace Animation · Les Houches

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Espace Animation
Adresse
27 pl de la Mairie
Ville
74310 Les Houches
Département
Haute-Savoie
Tarif

Les Houches

Soirée films/conférence au profit de la caisse de secours du Fonds National Solidarité Montagne (FNSM)

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-31

19h ouverture de la buvette et petite restauration, vente de livres + t-shirts
20h films avec conférence débat. Soirée au profit du FNSM association qui vient en soutien aux professionnels de la montagne accidentés et à leurs familles.
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes   contact@fondsdesolidarite.org

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English :

7:00 p.m.: Refreshment stand and light snacks open; books and T-shirts for sale
8:00 p.m.: Films followed by a talk and discussion. An evening to benefit the FNSM: an organization that supports injured mountain professionals and their families.

L’événement Soirée films/conférence au profit de la caisse de secours du Fonds National Solidarité Montagne (FNSM) Les Houches a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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