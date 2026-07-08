Jeu de piste Le lac des Chavants Les Houches

jeudi 30 juillet 2026 · Le lac des Chavants · Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Jeu de piste

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 10:30:00

fin : 2026-07-30 14:30:00

Date(s) :

2026-07-30

En famille ou entre amis, partez à la découverte du site des Chavants aux Houches en vous prêtant au jeu pensé et organisé par le service animation de l’Office de Tourisme.

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Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

With family or friends, discover the site of Chavants aux Houches by playing a game designed and organized by the animation service of the Tourist Office.

L’événement Jeu de piste Les Houches a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc