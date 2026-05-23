Projection La Montagne a une Mémoire Espace Animation Les Houches

Les Houches

Projection La Montagne a une Mémoire

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La Montagne a une Mémoire | Court-métrage | 30 min

.

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 68 61 07 solucham74@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Montagne a une Mémoire | Short film | 30 min

L’événement Projection La Montagne a une Mémoire Les Houches a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc