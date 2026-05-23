Projection La Montagne a une Mémoire Espace Animation Les Houches
Projection La Montagne a une Mémoire Espace Animation Les Houches samedi 1 août 2026.
Les Houches
Projection La Montagne a une Mémoire
Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:30:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La Montagne a une Mémoire | Court-métrage | 30 min
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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 68 61 07 solucham74@gmail.com
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English :
La Montagne a une Mémoire | Short film | 30 min
L’événement Projection La Montagne a une Mémoire Les Houches a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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