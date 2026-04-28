Spectacle en famille Cap’tain Emotion Lac des Chavants Les Houches
Spectacle en famille Cap’tain Emotion Lac des Chavants Les Houches mardi 18 août 2026.
Les Houches
Spectacle en famille Cap’tain Emotion
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:00:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Offrez à vos enfants une aventure hors du commun avec Captain Emotion, le nouveau concert-spectacle interactif des Mini Vengeurs !
Concert-spectacle interactif. De 4 à 10 ans… mais pas que ! 50 minutes
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com
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English :
Treat your children to an extraordinary adventure with Captain Emotion, the new interactive concert-show from Les Mini Vengeurs!
Interactive concert-show. Ages 4 to 10… and beyond! 50 minutes
L’événement Spectacle en famille Cap’tain Emotion Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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