Spectacle en famille Cap’tain Emotion Lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Spectacle en famille Cap’tain Emotion

Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Offrez à vos enfants une aventure hors du commun avec Captain Emotion, le nouveau concert-spectacle interactif des Mini Vengeurs !

Concert-spectacle interactif. De 4 à 10 ans… mais pas que ! 50 minutes

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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com

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English :

Treat your children to an extraordinary adventure with Captain Emotion, the new interactive concert-show from Les Mini Vengeurs!

Interactive concert-show. Ages 4 to 10… and beyond! 50 minutes

L’événement Spectacle en famille Cap’tain Emotion Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc