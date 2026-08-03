Conférence Débat Espace Animation Les Houches

Informations pratiques

Les Houches

Conférence Débat

Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 17:30:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

L’Association LES AMIS DES HOUCHES invite à une conférence-débat pour son 60ème anniversaire sur le thème La Vallée demain Quels défis et quelles visions ? . Interventions de scientifiques, de la Cie du Mont Blanc, du Maire des Houches. Ouvert à Tous.

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Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 82 71 33 amisdeshouches74@gmal.fr

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English :

The LES AMIS DES HOUCHES Association is hosting a conference and discussion to mark its 60th anniversary on the theme The Valley Tomorrow—What Challenges and Visions? Speakers will include scientists, representatives from the Mont Blanc Company, and the Mayor of Les Houches. Open to all.

L’événement Conférence Débat Les Houches a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc