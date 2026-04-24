Ciné plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Le lac des Chavants Les Houches

Les Houches

Ciné plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau

Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau de Gints Zilbalodis 1h 25min Animation A partir de 8 ans

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Le lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 50 62 info@leshouches.com

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English :

Flow, the cat who was no longer afraid of water by Gints Zilbalodis 1h 25min Animation From 8 years old

L’événement Ciné plein air Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau Les Houches a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc