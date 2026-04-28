Spectacle en famille Passeurs de rêves Lac des Chavants Les Houches
Spectacle en famille Passeurs de rêves Lac des Chavants Les Houches mardi 4 août 2026.
Les Houches
Spectacle en famille Passeurs de rêves
Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:00:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Passeurs de rêves par la Compagnie Léon et Léo Spectacle jeune public (dès 3 ans) et familial Durée 45 minutes.
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Lac des Chavants 148 allée des dilligences Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@leshouches.com
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English :
Passeurs de rêves by Compagnie Léon et Léo Show for young audiences (from age 3) and families Running time: 45 minutes.
L’événement Spectacle en famille Passeurs de rêves Les Houches a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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