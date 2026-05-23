Spectacle Les aigles du Léman Les Houches
Spectacle Les aigles du Léman Les Houches mercredi 5 août 2026.
Les Houches
Spectacle Les aigles du Léman
Top Prarion Les Houches Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 11:30:00
fin : 2026-08-05 16:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Découvrez l’art de la fauconnerie et une proximité inédite avec les rapaces. Le grand frisson au passage d’un aigle au-dessus de votre tête ! Un spectacle grandiose en pleine nature.
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Top Prarion Les Houches 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 42 65
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English :
Discover the art of falconry and get up close and personal with birds of prey. Experience the thrill of an eagle flying overhead! A grandiose show in the heart of nature.
L’événement Spectacle Les aigles du Léman Les Houches a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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