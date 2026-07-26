Informations pratiques

Sainte-Anne-sur-Brivet

Cinéma de plein air à Ste Anne sur Brivet

Site de l’étang de la Couëronnais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:30:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

La Municipalité de Sainte-Anne-sur-Brivet vous offre un moment de détente avec une séance de cinéma de plein-air.

Le film sera projeté sur le site de l’étang de la Coueronnais. Gratuit .

Site de l’étang de la Couëronnais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Cinéma de plein air à Ste Anne sur Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44