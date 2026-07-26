Cinéma de plein air à Ste Anne sur Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet
samedi 8 août 2026 · Sainte-Anne-sur-Brivet
Informations pratiques
Sainte-Anne-sur-Brivet
Cinéma de plein air à Ste Anne sur Brivet
Site de l’étang de la Couëronnais Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:30:00
fin : 2026-08-08 21:30:00
Date(s) :
2026-08-08
La Municipalité de Sainte-Anne-sur-Brivet vous offre un moment de détente avec une séance de cinéma de plein-air.
Le film sera projeté sur le site de l’étang de la Coueronnais. Gratuit .
Site de l’étang de la Couëronnais Sainte-Anne-sur-Brivet 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Cinéma de plein air à Ste Anne sur Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet a été mis à jour le 2026-07-26 par ADT44