Goutrens

Cinéma de plein air Farrebique

62 Place de l’église St Amans Goutrens Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-23

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Cinéma en plein air

Farrebique

1h30 film de Georges Rouquier

À Farrebique, près de Goutrens, dans l’Aveyron (Massif Central), la vie d’une famille de paysans est filmée au rythme des quatre saisons ponctuant leurs activités et leurs relations. Faut-il agrandir la ferme pour le prochain printemps, installer l’électricité ?[3] Le nom de la ferme semble dériver du verbe ferrar, variante farrar = ferrer, plutôt au présent de l’indicatif qu’à l’impératif, et du mot bica = bique, chèvre, bien que ce nom soit moins répandu en occitan que son homologue français. Les chèvres ne se ferrant pas, ce serait une formation facétieuse. Certains ont pensé que ce nom signifiait la ferme des chèvres , sans argument linguistique suffisant.

Animation musicale et restauration à partir de 20 h

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62 Place de l’église St Amans Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 19 89 association.georges.rouquier@orange.fr

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English :

Open air cinema

L’événement Cinéma de plein air Farrebique Goutrens a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)