Cinéma de plein air

62 Place de l’église St Amans Goutrens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

CINEMA PLEIN AIR GRATUIT : Samedi 27 JUIN 2026

Programmation en cours

.

62 Place de l’église St Amans Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 19 89 association.georges.rouquier@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cinéma de plein air Goutrens a été mis à jour le 2025-12-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)