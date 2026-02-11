Soirée anniversaire: apéro concert avec Goulamas’K Goutrens
Soirée anniversaire: apéro concert avec Goulamas’K Goutrens vendredi 10 juillet 2026.
Soirée anniversaire: apéro concert avec Goulamas’K
Goutrens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
A partir de 19h au Puech de Cassagnes-Comtaux.
.
Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From 7pm at Puech de Cassagnes-Comtaux.
L’événement Soirée anniversaire: apéro concert avec Goulamas’K Goutrens a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)