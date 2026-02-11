Soirée anniversaire: apéro concert avec Goulamas’K

Goutrens Aveyron

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

A partir de 19h au Puech de Cassagnes-Comtaux.

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com

English :

From 7pm at Puech de Cassagnes-Comtaux.

