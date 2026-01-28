Fête de Cassagnes-Comtaux Goutrens
Organisé par le comité des fêtes.
Fête votive: Bal, soirée spéciale 40 ans du comité, marché gourmand, déjeuner, repas champêtre… .
Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com
Organized by the party committee.
