Fête de Cassagnes-Comtaux

Goutrens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-10

Organisé par le comité des fêtes.

Fête votive: Bal, soirée spéciale 40 ans du comité, marché gourmand, déjeuner, repas champêtre… .

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie +33 6 71 02 81 55 martin.albespy@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the party committee.

L’événement Fête de Cassagnes-Comtaux Goutrens a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)