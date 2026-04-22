Cinéma de plein air Un p’tit truc en plus rue du Bassin Le Croisic
Cinéma de plein air Un p’tit truc en plus rue du Bassin Le Croisic vendredi 31 juillet 2026.
Le Croisic
Cinéma de plein air Un p’tit truc en plus
rue du Bassin Le Mont Esprit Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 22:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Un p’tit truc en plus
cinéma de plein air
Pour échapper à la police, un fils et son père en cavale sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap, se faisant passer pour un pensionnaire et son éducateur spécialisé. Le début des emmerdes et d’une formidable expérience humaine qui va les changer à jamais.
Séance gratuite en partenariat avec le cinéma Le Hublot.
Photographie Copyright 2024 David Koskas .
rue du Bassin Le Mont Esprit Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr
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L’événement Cinéma de plein air Un p’tit truc en plus Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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